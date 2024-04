Il presidente del Torino ha lasciato lo stadio amareggiato dopo lo 0-0 contro il Frosinone e l’occasione sprecata in chiave Europa

Scuro in volto, dopo il fischio finale di Torino-Frosinone il presidente Urbano Cairo ha lasciato lo stadio senza fermarsi, come spesso avviene, a parlare con i cronisti presenti. “Oggi c’è poco da dire, c’è un po’ di delusione”, ha solamente detto mentre saliva a bordo della propria automobile. D’altronde con lo 0-0 di oggi contro i ciociari, Rodriguez e compagni hanno buttato al vento una grande occasione per avvicinarsi all’ottavo posto occupato dal Napoli. Delusi anche i tifosi, oltre al presidente, che quando la partita è finita hanno fischiato i calciatori granata prima che questi lasciassero il terreno di gioco e si dirigessero negli spogliatoi.