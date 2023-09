Le parole dell’allenatore del Verona Baroni in vista della trasferta contro il Torino, valida per la 7ª giornata di Serie A

Marco Baroni ha presentato la sfida di lunedì pomeriggio tra Torino e Verona in conferenza stampa: le parole dell’allenatore gialloblù.

La conferenza stampa di Baroni

Un giudizio sul percorso fatto fin qui?

“Adesso troveremo una partita complicata, come è stata quella con l’Atalanta. Troviamo un avversario molto fisico che ha delle certezze, questa però deve essere una motivazione in più per far bene. Non mi piace guardare quello che abbiamo fatto ma quello che dobbiamo fare. Dovremo avere lo stesso equilibrio nel lavoro settimanale per andare ad affrontare la partita con spirito e coraggio, quelle componenti che poi portano i risultati”.

Doig e Djuric?

“Per quanto riguarda Doig è prematuro parlarne mentre Djuric probabilmente ci sarà”.

Quali sono le condizioni di Faraoni e Lazovic?

“Sono due giocatori fondamentali. Non si può pensare solo di far gol per vie centrali, dobbiamo lavorare su questa cosa. Abbiamo giocatori per poter spingere sulle fasce e dobbiamo ricreare queste condizioni, è un principio per la costruzione dell’azione offensiva”.

Avete un problema in fase di realizzazione?

“Il nostro lavoro è trovare le soluzioni ai problemi, è chiaro che si parte sempre dal gol. Analizzando le partite con Milan e Atalanta abbiamo tirato in porta più dell’avversario ma questa sicuramente non è una soluzione. Dobbiamo migliorare da questo punto di vista”.

Milan Djuric of Hellas Verona FC celebrates with Darko Lazovicm Federico Ceccherini and Yayah Kallon of Hellas Verona FC after scoring the opening goal during the Serie A football match between Torino FC and Hellas Verona FC. The match ended 1-1 tie.

