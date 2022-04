Le formazioni ufficiali di Torino-Spezia: in porta torna il serbo. Berisha non è al meglio anche se figura tra i convocati

La certezza sembrava essere Mandragora, tanto che lo stesso Juric in conferenza stampa aveva confermato la sua titolarità. Invece no: mossa tattica o meno, la formazione del Toro è completamente diversa dalle attese. In porta Milinkovic-Savic (Berisha non al meglio), sulla trequarti l’inedita coppia Seck-Pjaca, davanti Sanabria.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Seck, Pjaca; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Anton, Ansaldi, Aina, Linetty, Praet, Brekalo, Pellegri, Zaza. All. Juric.

Spezia (4-2-3-1): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou, Ferrer; Hristov, Kiwior; Gyasi, Kovalenko, Agudelo; Manaj. A disp: Zoet, Zovko, Bastoni, Bertola, Sala, Nguiamba, Sher, Bourabia, Strelec, Verde, Antiste, Salcedo. All. Thiago Motta.