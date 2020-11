Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: giocano Belotti e Gojak

Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Giampaolo conferma Bremer e Lyanco al centro della difesa, ai loro lati Singo e Murru

Andrea Belotti ce l’ha fatta a recuperare dal problema al ginocchio e sarà regolarmente in campo contro il Genoa: è questa la notizia più importante in casa Torino in vista della partita del Ferraris. Il Gallo sarà affiancato come al solito da Verdi con Lukic alle loro spalle. Novità invece a centrocampo dove Gojak è preferito a Meité nel ruolo di mezzala destra. In difesa confermata la coppia di centrali brasiliani Lyanco-Bremer, ai loro lati spazio e Singo e Murru al posto di Vojvoda e Rodriguez.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc, Pjaca; Scamacca. A disposizione. Paleari, Criscito, Bani, Biraghi, Masiello, Czyborra, Radovanovic Behrami, Melegoni, Destro, Parigini, Pandev. Allenatore. Maran

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. A disposizione: Milinkovic-Savic, Rosati, Ansaldi, Nkoulou, Buongiorno, Rodriguez, Vojvoda, Segre, Meitè, Bonazzoli, Edera, Vianni. Allenatore: Giampaolo