Genoa-Torino, le formazioni ufficiali: Juric ha confermato la stessa formazione che una settimana fa ha battuto il Napoli

Squadra che vince non si cambia, recita una vecchia massima del calcio che Ivan Juric ha scelto di fare sua per la partita contro il Genoa. Il tecnico croato ha infatti confermato tutti e undici i giocatori scesi in campo una settimana fa contro il Napoli. Parte quindi ancora una volta dalla panchina Tameze, con Djidji confermato in difesa insieme a Buongiorno e Rodriguez. In attacco spazio alla coppia Zapata-Sanabria con Vlasic che agisce qualche metro più indietro. Il Genoa risponde con un 3-5-2 con in attacco la coppia formata da Retegui e da Gudmundson.

Genoa-Torino: le formazioni ufficiali

Genoa (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vazquez; Sabelli, Malinovskyi, Badelj, Messias, Martin; Gudmundsson, Retegui. A disp. Sommariva, Leali, Maturro, Vogliacco, Galdames, Jagiello, Strootman, Frendrup, Haps, Fini, Jagiello, Malinovskyi. All. Gilardino

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. A disp. Gemello, Popa, Zima, Sazonov, Vojvoda, Muntu, Tameze, Gineitis, Seck, Radonjic, Pellegri. All. Juric