A pochi minuti dal calcio d’inizio di Frosinone-Torino, Ivan Ilic è intervenuto ai microfoni di Dazn e di Sky

Ivan Ilic sarà uno dei protagonisti di Frosinone-Torino, una partita per lui molto particolare perché sarà la numero 100 della sua carriera in Serie A. E proprio di questo traguardo ha parlato nel prepartita ai microfoni di Dazn: “A che punto sono della mia carriera? Posso ancora fare uno step in più, ricordo ancora la mia prima partita in Serie A contro il Parma, ora arrivo a 100, sono molto contento”.

Ilic: “Ricci o Linetty cambia poco”

Il centrocampista granata è intervenuto anche ai microfoni di Sky, dove ha parlato della partita contro il Frosinone: “Oggi aspettiamo una gara dura, non sarà facile. Speriamo che oggi possiamo fare i punti, l’abbiamo preparata bene e speriamo di ottenere un risultato positivo”.

Ilic ha poi parlato anche dei suoi compagni di reparto, oggi al suo fianco giocherà Samuele Ricci al posto dello squalificato Karol Linetty: “Cosa cambia quando gioca Ricci al posto di Linetty? Secondo me niente, siamo una squadra che sa come gioca. Se c’è uno o l’altro non cambia tanto, però sono contento per lui che sia tornato oggi”.