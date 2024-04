Inter-Torino, le formazioni ufficiali / Juric cambia e schiera solo il colombiano come terminale offensivo, Lovato torna titolare

Duvan Zapata unica punta, Matteo Lovato difensore di destra: sono queste le mosse a sorprese di Ivan Juric per la trasferta in casa dell’Inter. Il tecnico granata dovrebbe tornare all’antico e a un 3-4-2-1 con Samuele Ricci e Nikola Vlasic alle spalle del centravanti colombiano, mentre Antonio Sanabria, David Okereke e Pietro Pellegri saranno pronti a entrare a partita in corso. Sulla fascia, invece, sinistra Valentino Lazaro è preferito a Mergim Vojvoda. Nessuna novità nell’Inter con Simone Inzaghi che schiera la miglior formazione.

Inter-Torino: le formazioni ufficiali

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Martinez. A disp. Audero, Di Gennaro, Bisseck, Cuadrado, Sensi, Frattesi, Asllani, Klaassen, Sanchez, Arnautovic. All. Inzaghi.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Lovato, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Tameze, Ilic, Lazaro; Ricci, Vlasic; Zapata. A disp. Gemello, Popa, Dellavalle, Masina, Vojvoda, Silva, Savva, Kabic, Okereke, Sanabria, Pellegri. All. Juric.