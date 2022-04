Ai microfoni di Torino Channel, il tecnico granata Ivan Juric ha parlato della partita di domani contro l’Atalanta

Domani sera al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà il recupero Atalanta-Torino. Il tecnico granata Ivan Juric ha brevemente presentato così la partita ai microfoni di Torino Channel: “Giocare contro Gasperini è un grande stimolo, mi ha insegnato tutto sia a livello professionale che a livello umano su come comportarsi. Per questo lo ringrazierò per tutta la vita, questo è sicuro. Se ci saranno dei cambi di formazione? Sono rimasto soddisfatto di tanti che hanno giocato contro lo Spezia, poi faremo delle valutazioni”.