La conferenza stampa di Ivan Juric alla vigilia della trasferta che vedrà il Torino impegnato a Venezia, al Penzo

“La classifica conta poco, il Venezia ha fatto buone prestazioni poi quando vinci la B e mantieni l’ossatura vuol dire che sai quello che devi fare. A Udine hanno fatto una grande partita, è una squadra che gioca bene, per noi è difficile e tosta come tutte in Serie A”, ha spiegato Juric. “Che risposte mi aspetto? Ogni partita è piena di insidie e difficoltà, puoi fare punti come non farne, bisogna fare una grande sta e mantenere quanto di buono visto con la Lazio, essere più cattivi sotto porta e non avere cali”.

Juric: “Mezze punte al posto di Sanabria? Non ne ho”

Il Toro ha segnato molto nell’ultimo quarto d’ora: “Ci sono periodi che vanno così, posso pure dire che abbiamo preso gol anche due volte nell’ultimo minuto e questo brucia. Sarei contento che la squadra mantenesse questo tipo di prestazione dal punto di vista dell’intensità, a tratti di buon gioco. C’è da migliorare nella fluidità, ci va più tempo”. Sulle possibilità in attacco: “Non ho mezze punte da mettere dentro al posto di Sanabria”, dice Juric in risposta alla possibilità di far rifiatare l’attaccante, sempre impiegato nelle ultime partite vista l’indisponibilità di Belotti e Zaza.

“Gli assenti sono giocatori che danno più soluzioni, hanno dimostrato il loro valore, lo abbiamo visto. Abbiamo meno soluzioni ma c’è da adattarsi. Se mi preoccupano gli infortuni? Lo mettiamo in preventivo, specie perché quelli di adesso sono giocatori che possono cambiare le partite. C’è sempre una logica negli infortuni, c’è chi arriva l’ultimo giorno di mercato cambia metodo di allenamento e ci sta, se uno ha problemi fisici cronici e ci sta anche quello. Però ti adatti e vai avanti”.

“Pobega e Lukic non li vedo trequartisti”

“Pobega o Lukic trequartisti? Non li vedo come giocatori di questo tipo, dobbiamo costruire un diverso modo di giocare per fare giocare loro trequartisti. Verdi? Non lo vedo come trequartista, lo vedo come Brekalo anche se lo può fare. Sta bene, sicuramente domani ci darà una mano”. Su Rodriguez che sta facendo bene nonostante partisse come esubero: “Non è il solo. Abbiamo giocato con 9 o 10 undicesimi degli anni passati, cerchiamo di utilizzare tutta la rosa a disposizione e penso che tutti stiano facendo bene”.