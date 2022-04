Lazio-Torino, diretta della partita del campionato di Serie A 2021/2022: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Milan, il Torino torna in campo a Roma, in casa della Lazio. Nel sabato di Pasqua, i granata scendono in campo all’Olimpico con l’obiettivo di trovare i tre punti e allungare a tre la striscia di risultati positivi. Di fronte, troveranno una Lazio in forma, che dopo il derby perso per 3-0 si è rialzata vincendo sia contro il Sassuolo che contro il Genoa. Il calcio d’inizio è fissato alle ore 20.45: la diretta è qui su Toro.it.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI LAZIO-TORINO

Lazio-Torino: il prepartita

Ore 18.45 – A due ore dal calcio d’inizio, si attendono all’Olimpico i pullman delle due squadre. Poi verranno comunicate le formazioni ufficiali. Nel Toro è rientrato Sanabria, dopo l’infortunio, ma è rimasto a casa Mandragora, ancora alle prese con il fastidio muscolare che già gli aveva impedito di giocare contro il Milan.

Lazio-Torino: le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Marusic; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione. Reina, Adamonis, Luiz Felipe, Radu, Kamenovic, Hysaj, Cataldi, Basic, Akpa Akpro, Cabral, Romero, Moro. Allenatore. Sarri

Torino (3-4-2-1): Berisha; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Ricci, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti. A disposizione. Milinkovic-Savic, Gemello, Ansaldi, Buongiorno, Linetty, Aina, Seck, Zima, Pjaca, Sanabria, Pellegri, Zaza. Allenatore. Paro (Juric squalificato)

Lazio-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45

Lazio-Torino: le formazioni ufficiali

In attesa di comunicazioni

Lazio-Torino: dove vederla in tv e streaming

Lazio-Torino in diretta sarà trasmessa su Dazn, il servizio di streaming che nel triennio 2021-2024 detiene i diritti per la trasmissione delle partite di Serie A.