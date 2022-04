Lazio-Torino all’intervallo senza gol ma l’occasione più importante è per i granata che colpiscono un legno a Strakosha battuto

Dopo i quattro punti conquistati nelle ultime due partite contro Salernitana e Milan, il Torino cerca di prolungare la striscia positiva sul campo della Lazio. Juric, squalificato, è costretto a guardare la partita dalla tribuna dell’Olimpico e a guidare la squadra da bordo campo c’è il suo vice, Paro. Il Toro scende in campo con quella che è ormai la formazione tipo (3-4-2-1 con Pobega e Brekalo alle spalle di Belotti), con l’eccezione di Aina che sulla destra è preferito a Singo e Izzo che torna titolare al posto di Zima. La Lazio risponde con un 4-3-3 con in attacco il tridente formato da Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni. Il Toro inizia bene la partita prendendo subito nelle proprie mani le redini del gioco: la prima occasione nasce da un pallone recuperato da Brekalo che innesta poi Belotti sulla destra, il numero 9 crossa al centro ma Lukic di testa anticipa il meglio posizionato Pobega. Al 28′, da azione d’angolo, Bremer colpisce il palo a Strakosha battuto, poi Ricci prova il tap-in sempre di testa ma il portiere avversario riesce ad alzare in angolo. Dopo un pallone mancato da Belotti, è invece Vojvoda a provarci poco dopo ma Strakosha devia in angolo (anche se l’arbitro non vede il tocco del portiere e assegna la rimessa dal fondo). Al 39′ è la Lazio a creare un’occasione dagli sviluppi di una punizione indiretta di Luis Alberto sulla quale Milinkovic-Savic arriva alla deviazione ma Berisha è attento e respinge. Prima della fine del tempo la Lazio perde per infortunio Patric che viene sostituito da Luiz Felipe. La prima frazione si chiude così sullo 0-0.