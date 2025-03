Paolo Vanoli per la partita contro il Parma ha deciso di confermare gli 11 titolari che hanno giocato contro il Monza

Paolo Vanoli ha confermato, per la sfida contro il Parma, gli stessi 11 che erano scesi in campo dal primo minuto contro il Monza. Squadra che vince non si cambia per il tecnico granata che affida le sue speranze agli stessi interpreti che gli hanno regalato la vittoria contro i brianzoli. L’unico dubbio alla vigilia riguardava il ballottaggio Pedersen–Walukiewicz, ma come previsto è stato scelto il polacco per iniziare.

Parma-Torino ecco le formazioni

Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco, Biraghi; Ricci, Casadei; Lazaro, Vlasic, Elmas; Adams A disp. Paleari, Donnarumma, Sosa, Pedersen, Masina, Dembélé, Tameze, Linetty, Gineitis, Ilic, Karamoh, Gabellini. All. Vanoli

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Vogliacco, Valeri; Keita, Estevez, Sohm; Almqvist, Bonny, Cancelleri. A disposizione: Marcone, Corvi, Balogh, Bernabè, Ondrejka, Lovik, Hainaut, Camara, Hernani, Pellegrino, Leoni, Haj, Trabucchi, Plicco, Man. Allenatore: Chivu.