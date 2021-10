Milan-Torino, le formazioni ufficiali: Linetty preferito a Praet sulla trequarti, Buongiorno a Rodriguez in difesa

Come vi avevamo anticipato, Andrea Belotti torna titolare: è proprio il numero 9 a guidare l’attacco del Torino a San Siro contro il Milan. Rispetto alla partita vinta dal suo Torino contro il Genoa, Ivan Juric non ha optato a molti cambi di formazione: l’unica altra novità nell’undici iniziale è rappresentata da Ola Aina sulla fascia sinistra al posto dell’infortunato Cristian Ansaldi. Per quanto riguarda il Milan, invece, Olivier Giroud è stato preferito a Zlatan Ibrahimovic come terminale offensivo, nonostante il forfait dell’ultimo minuto di Ballo-Tourè, Theo Hernandez parte dalla panchina.

Milan-Torino: le formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Tătăruşanu; Kalulu, Tomori, Romagnoli, Calabria; Tonali, Kessie; Saelemaekers, Krunić, Leão; Giroud. A disp.: Jungdal, Mirante; Conti, Gabbia, Hernández, Kjær; Bakayoko, Bennacer; Ibrahimović, Maldini, Pellegri. All.: Pioli.

Torino (3-4-2-1): Milinković-Savić; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukić, Pobega, Aina; Linetty, Brekalo; Belotti. A disp.: Berisha, Gemello; Kone, Rodríguez, Vojvoda, Zima; Baselli, Praet, Rincón; Sanabria, Warming, Zaza. All.: Jurić.