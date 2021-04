La moviola in diretta di Torino-Juventus: gli episodi del derby della Mole più discussi. Direttore di gara è Fabbri di Ravenna

Primo derby della Mole per Fabbri: il fischietto designato per questo match non ha infatti mai arbitrato la stracittadina Torino-Juventus. Ad assisterlo saranno Meli e Alassio, IV Uomo sarà invece Sacchi. Al Var c’è Mazzolenti, AVAR invece è Paganesi. A seguire gli episodi più discussi del match del Grande Torino.

p.t. 8′ Rincon mette in mezzo, Belotti manca il pallone e viene travolto da De Ligt in scivolata. Il Toro chiede rigore, Fabbri e il VAR lasciano correre dopo un silent check.

Moviola: situazione difficile da leggere, il 4 travolge effettivamente il Gallo, che in precedenza aveva mancato il pallone. C’è un contatto, inevitabile, tra i due, ma al VAR hanno valutato e non hanno richiamato Fabbri al monitor.