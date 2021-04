La conferenza stampa dell’allenatore del Torino, Davide Nicola, dopo la sconfitta 2-0 contro il Napoli di Gattuso

“Credo che bisogna fare i complimenti al Napoli ma i miei ragazzi non hanno mai mollato. Sul secondo gol potevamo fare di più, loro sono stati premiati da ujn rimpallo. Forse se non lo avessimo preso la partita si sarebbe messa su altri binari. Noi comunque abbiamo continuato a crederci, avendo anche una grande possibilità di riaprirla”, ha spiegato Nicola a fine partita nell’analizzare la sfida tra il Toro e il Napoli. Sulle assenze che ci saranno col Parma: “Intanto staccheremo un giorno, i ragazzi sono stati encomiabili, ora avremo una settimana per lavorare, non mi preoccupo di chi mancherà, ho un gruppo di cui mi fido ciecamente, spiace per chi non ci sarà ma ne avremo altri con cui competere”.

Nicola sulla classifica: “Sappiamo di dover lottare”

“A me non preoccupa la classifica, sappiamo che dovremo lottare fino alla fine, siamo stati bravi a tirare dentro altre squadre, noi ad ogni partita possiamo migliorare la nostra classifica. Non è questa sconfitta che ci fa credere meno in noi stessi, noi abbiamo giocato con la speranza di fare risultato pieno ma riconosciamo i meriti degli avversari. Mi sarei preoccupato di non vedere la mia squadra non crederci fino alla fine. Ora stacchiamo, poi lavoriamo per la prossima”.