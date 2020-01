Niente minuto di silenzio per Kobe Bryant: a San Siro scoppia la rabbia dei tifosi - Toro.it

I giocatori delle due squadre si radunano a centrocampo per omaggiare Kobe Bryant, ma il minuto di silenzio non c’è e la partita inizia

nostro inviato a Milano – Il minuto di silenzio per Kobe Bryant, prima di Milan-Torino, non c’è stato. I giocatori delle due squadre si erano raccolti a centrocampo per omaggiare l’ex campione di pallacanestro ma l’arbitro Pasqua ha fatto iniziare la gara. Le Lega serie A non ha infatti disposto il minuto di silenzio che tutti si aspettavano. Dalle tribune di San Siro sono immediatamente piovuti fischi e cori di sdegno.