Le parole di Njie ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Como, decisa dalla sua prima rete tra i pro

Il Torino torna alla vittoria, ottenendo tre punti fondamentali per il prosieguo del campionato. 1-0 al Como, con rete decisiva del giovane Njie. Proprio lo svedese, al termine della partita, ha espresso la propria gioia ai microfoni di DAZN.

Le parole di Njie

“Il gol è stata una grandissima emozione, sono molto contento. Ora devo continuare a lavorare. Sono molto contento della fiducia che mi sta dando Vanoli, perché ogni giorno mi spinge a fare di più. Ora mi tocca pagare una cena. Sono felicissimo per la vittoria. Aver segnato il primo gol in questo stadio è un sogno per me“.