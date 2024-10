Le parole di Milinkovic-Savic ai microfoni di DAZN dopo la partita tra Torino e Como, vinta 1-0 dai granata

È ripartito alla grande il Torino, che ha interrotto il trend negativo delle ultime giornate battendo 1-0 il Como. Vittoria targata Njie, autore del gol decisivo, ma anche Milinkovic-Savic. Il portiere è infatti risultato fondamentale, avendo compiuto tanti interventi. Al termine della sfida, ha anche parlato ai microfoni di DAZN.

Le parole di Milinkovic-Savic

“Era fondamentale vincere, senza considerare come. Bisognava non prendere gol e riportare i tre punti a casa dopo le quattro partite perse, questo rappresenta un gran segnale per tutti noi. Non contano le mie parate, ma il lavoro di squadra. Io oggi ho fatto il mio, altre volte lo hanno fatto i miei compagni. I 3 punti non sono stati decisi solo da me ma dalla squadra“.