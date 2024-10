L’allenatore del Torino si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la vittoria per 1-0 contro il Como

Ritorno alla vittoria per il Torino, che ha avuto la meglio sul Como per 1-0 con una prestazione di forza. Al termine dei 90 minuti, mister Vanoli ha commentato così la partita ai microfoni di DAZN: “Mi aspettavo questo dalla mia squadra, cercavo una prestazione di questo genere per vedere se avevamo carattere. Era un momento in cui ci siamo cercati questo, perché eravamo partiti forte. Questo deve essere un insegnamento, perché poi per fare risultato a tutti i costi viene la paura di giocare a calcio. Nel primo tempo avevamo paura a giocare la palla, nell’intervallo ho detto ai ragazzi che volevo vedere una squadra più coraggiosa e sono stati bravi. Dobbiamo migliorare tante cose ma lo sappiamo, ma questa sera è stata una vittoria da DNA Toro, simile a quella di Venezia”.

Come è nata la scelta di far entrare Njie?

“Njie come tanti ragazzi che ho fatto debuttare ha grandi qualità sia tecniche che fisiche. Io credo nei giovani avendo allenato le nazionali giovanili, ma devono essere bravi come ha fatto lui stasera a farsi trovare pronti. In un campionato lungo come questo abbiamo bisogno di tutti, e sono contento per lui. Adesso deve essere bravo a stare sempre con i piedi per terra. È stata una grande soddisfazione, ma è solo l’inizio.

Come mai ha schierato Walukiewicz da esterno destro, per poi cambiarlo all’intervallo?

“Avendo preso tanti gol volevo mettere un difensore in più perdendo un po’ di spinta. Dietro stiamo cercando una continuità nei giocatori, ma stasera i ragazzi hanno dato una risposta importante. La differenza l’ha fatta anche chi è entrato.

Cosa indica l’esultanza a fine partita?

“Significa tanto, sento delle responsabilità in una società con dei tifosi così importanti. Allenare un club come il Torino non è da tutti. Aver passato questo mese senza risultati – pur con ottime prestazioni – è stato difficile da digerire, ma se abbiamo passato un mese così voleva dire che abbiamo sbagliato qualcosa. In questa esultanza c’è un po’ il mio desiderio di provare a far di tutto per far gioire i miei tifosi”.

La conferenza stampa

Una vittoria che dà fiducia?

“La prestazione che stavo cercando, caratteriale, da Toro. Fino ad ora avevamo espresso buone prestazioni però la caratteristica che mi mancava da vedere, questa è la cosa più importante. Deve essere una lezione, perché quando devi vincere a tutti i costi ti viene anche il tremore, questo mi ha dato fastidio. Cercavo questo tipo di prestazione, sotto certi punti di vista è stata una grande partita. Servono prestazione e carattere”.

Cosa ha visto in Njie?

“Ho tanti ragazzi speciali, i giovani devono vedere come ci si allena, ho sempre detto loro che li tenevo in grande considerazione, ho sempre spiegato loro la mia storia, il mio percorso da allenatore delle giovanili. A volte non è facile, io su questo non guardo mai la data di nascita, sicuramente chi è entrato nelle varie partite ha meritato. Quando si è fatto male Duvan ho detto di voler puntare sui 5 attaccanti che ho perché non c’era nel mercato nessuno di funzionale”

Oltre a Njie l’immagine di Lazaro al 96′ che esulta per un intervento difensivo è una di quelle che restano, è d’accordo?

“I giocatori si devono esaltare anche per una fase difensiva, questo mi piace, quella voglia di non prendere gol, io sono stato difensore, tutti vorremmo vedere certe cose ma quando sei nella tua area, per cinque minuti di fila, e fa un intervento così devi esultare, così è una delle vittorie più belle”.

Lazaro conferma l’ottima partenza ma pure Vojvoda stasera ha fatto bene

“Lazaro lo vedo determinato, voglioso di prendersi una rivincita, lo sta dimostrando di partita in partita, ma credo che possa pretendere di più da se stesso, deve essere più bravo a saltare l’uomo, a crossare. Vojvoda è duttile, lo ha dimostrato, può giocare come quinto a destra o sinistro, ha fatto il braccetto, è un jolly importante. Oggi ho visto i giocatori aiutarsi e soffrire tutti insieme”.

Quanto è importante per il club avere un giovane che diventa decisivo?

“Una soddisfazione per tutto il club, vuol dire che ha lavorato bene. Sin dal primo giorno ho parlato di unione e vale anche per questo, da quando sono arrivato ho voluto avere un rapporto anche con l’allenatore della Primavera, come è successo per Dellavalle se c’è chi può andare a fare esperienza è giusto che lo faccia. Dire chi può stare in rosa del Torino non è facile, per questo che io voglio che non illudiamo i ragazzi. Tre ragazzi che erano in panchina con me devono andare poi in Primavera e voglio che lì portino questa esperienza. Devono comportarsi bene altrimenti la Prima squadra non la vedono più. Chi si allena con me quando va in Primavera toglie spazio a chi si è allenato in Primavera, ed è lì che crescono le responsabilità”.