Anche il presidente Cairo ha commentato la vittoria del Torino contro il Como nella 9ª giornata di Serie A

Grandissima vittoria per il Torino contro il Como, davanti agli occhi di Urbano Cairo, tornato allo stadio dopo diversi mesi. Intercettato all’esterno dell’Olimpico Grande Torino dopo il fischio finale, il presidente ha commentato la partita: “Oggi è stata una partita pazzesca, io sono ottimista e generalmente porto fortuna. Credo in Njie dai tempi della Primavera; l’ha scovato Ludergnani, è un grandissimo giocatore, ma adesso deve stare con i piedi per terra dato che ha 19 anni. È un giocatore che ha delle qualità, non tutti hanno quella voglia lì“.

“Si può ricucire il rapporto con i tifosi”

“Vittoria importante, ci eravamo messi nei guai da soli. Abbiamo perso 4 partite di fila e chiaramente siamo entrati in una modalità preoccupata. Contro il Cagliari eravamo in controllo e poi abbiamo perso, oggi invece abbiamo fatto gol al 75′ e abbiamo tenuto il vantaggio perché avevamo voglia di non prendere gol. Contro Roma, Fiorentina e Juventus serve lo stesso spirito visto oggi, ci deve essere la stessa voglia di vincere e di non subire gol, e anche la stessa unione. Non posso dire cosa ho detto alla squadra in settimana. Oggi ho sentito un primo tempo senza cori, poi c’è stato qualcosa ma si può ricucire il rapporto con i tifosi. Oggi la Maratona è stata fantastica, ha dato un sostegno pazzesco alla squadra e mi ha fatto piacere sentirli così vicini alla squadra. Da parte mia c’è tutta la voglia di ricucire. Accetto la contestazione nonostante credo non sia giusto, io sono un liberale; il calcio è anche fatto di queste cose. Non ho problemi, da parte mia c’è benevolenza verso tutti. Mi ha fatto piacere sentire i tifosi così caldi“.