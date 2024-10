Guillermo Maripan ha commentato la vittoria contro il Como in conferenza stampa

In conferenza stampa dopo la vittoria sul Como c’è Guillermo Maripan. Il cileno ha commentato il successo sui lariani ma pure il suo impatto nel nostro campionato.

Quanto è importante per il gruppo questa vittoria? Siete partiti tesi…

“Era importante vincere, avevamo bisogno di una vittoria di carattere, era importante non prendere gol, dovevamo migliorare nel gioco“.

La difesa del Toro è tutta nuova: su che aspetto bisogna lavorare?

!I movimenti, la comunicazione, davanti una squadra come il Como era molto importante saper comunicare bene”.

Quanta voglia avevi di riscatto dopo il rosso rimediato contro il Milan?

Ho commesso un errore, sono stato un po’ aggressivo e ho preso il rosso. I miei compagni mi hanno aiutato a capire che In Italia certi interventi sono puniti severamente

Cosa l’ha sorpresa del nostro campionato e qual è stata la difficoltà maggiore?

“I tifosi mi hanno sorpreso, in Italia si vive molto il calcio come in Sudamerica. Per quanto riguarda il campionato, le squadre sono molto fisiche”

Perché hai scelto il Toro?

“Avevo voglia di cambiare campionato, di giocare in Italia, conosco il club, la sua storia, non è stata una decisione difficile per me quella di venire qui, per questo quando il Toro mi ha cercato ho detto di sì”