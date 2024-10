Le parole di Ivan Juric, allenatore della Roma, prima di Roma-Torino: “Dovremo essere forti emotivamente come squadra”

Vigilia di Roma-Torino. Ivan Juric ha presentato la gara in conferenza stampa. Situazione molto complicata quella in casa Roma. Queste sono state le parole del tecnico sul Torino: “Il Torino fa parte del passato e Vanoli sta facendo molto bene come i loro acquisti. Sono una squadra di valore, dovremo stare attenti su tutti i particolari. A livello emotivo dovremo essere preparati. Il Torino penso ormai sia consolidato. Penso che abbiamo fatto un buon lavoro là tre anni”.

Juric: “Giorni di litigi pesanti”

Queste le parole poi sulla Roma: “C’è stato un crollo emotivo. Il lavoro di 40 giorni è stato buono, non eccellente, ma buono. Invece di fare un passo in avanti c’è stato un crollo totale. Ma può essere una svolta in positivo, così come è successo al Milan. Non ci penso e non mi preoccupa proprio che può essere l’ultima spiaggia. Io faccio il mio lavoro e la Roma non può permettersi esclusioni, anzi. Bisogna portare tutti dentro. Sono stati giorni di litigi, anche pesanti, ma meglio che siano successi. Preferisco lo scontro rispetto alle chiacchiere alle spalle. Meglio così che perdere 1-0 e continuare come stavamo facendo. Ci siamo detti la verità e abbiamo indirizzato la barca a livello di pensiero. La definizione dei ruoli è importantissima: io sono l’allenatore e devo preparare la squadra, loro devono giocare. Se i giocatori non sono convinti me lo possono dire e io me ne vado. Ma non è così e vogliono migliorare. Ci sono stati contatti con la società. Queste cose distraggono dal campo. Preferisco che la società responsabilizzi me, Ghisolfi e i giocatori. Tutto il resto sono distrazioni”.