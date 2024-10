Le pagelle di Torino-Como: il classe 2005 Njie si regala il primo gol dai professionisti e regala i tre punti, Lazaro resta lucido fino all’ultimo

MILINKOVIC-SAVIC 7: nel primo tempo è reattivo su Fadera e chiudendo lo specchio al giocatore del Como evita il peggio, nella ripresa prima dice no a Strettezza, poi a Nico Paz, togliendola dal sette

COCO 6: serviva una prestazione di nuovo positiva per scacciare via qualche incertezza di troppo e voltare pagina dopo le prestazioni poco convincenti dell’ultimo periodo. Contro il Como ci riesce.

MARIPAN 6.5: rientra dopo il rosso di San Siro ma ci mette decisamente più testa e prudenza. Con Cutrone non va in affanno, nel finale deve badare anche a Belotti (il più fischiato): se la cava.

MASINA 6: non ci sono sbavature e commette pochi errori, questa è già una buona notizia (st 49′ DEMBELE’ SV)

WALUKIEWICZ 5.5: fuori posizione, si limita a seguire come un’ombra Fadera. Ombra ma non troppo, dato che è il giocatore che nel primo tempo ha l’occasione per portare avanti il Como (st 1′ VOJVODA 6: buono l’impatto sulla gara)

VLASIC 5.5: quando ha il pallone tra i piedi dà sempre l’impressione di poter essere pericoloso, ma questo perché è un giocatore di qualità, solo che ci riesce poche volte (st 27′ TAMEZE 6: ci mette quello che serve in un momento decisivo della gara)

LINETTY 5: una partita piena zeppa di errori. Stavolta il capitano annaspa, pure troppo: è una serata no (st 20′ GINEITIS 6: non ci vuole poi molto a fare meglio del polacco. Il piglio è quello giusto)

RICCI 6: nella morsa del centrocampo riesce comunque a trovare qualche spazio, come quando a inizio ripresa, dopo cinque minuti, spaventa Audero con una conclusione che finisce fuori di pochissimo

LAZARO 6.5: spinge e si propone, va pure vicino al gol sullo 0-0, quando il portiere del Como intercetta il suo colpo di testa a due passi dalla linea di porta. Lucidissimo nel recupero, a mettere in angolo un pallone insidioso nell’ultimo assalto.

ADAMS 6: nel primo tempo un gol annullato per pochi centimetri, nella ripresa entra in molte delle azioni pericolose dei granata.

SANABRIA 5.5: dopo il gol al Cagliari stavolta non si ripete. Pochi, questo è da dire, i rifornimenti, tanto che delle volte i palloni deve andarseli a cercare (st 20′ NJIE 8: fa tutto lui. Quel gol se lo va a cercare con rabbia, quella che costringe il giocatore del Como a un retropassaggio da incubo e che permette al 2005 di andare per due volte al cospetto di Audero, prima di fare esplodere la Maratona. Che serata per lo svedese)

All. VANOLI 6: fa legna con quel che ha, in panchina segue ogni movimento e si arrabbia, si agita, sbraita, ha da ridire (quasi sempre giustamente) con l’arbitro. E ha ragione nel dare fiducia a Njie, che lo ripaga con tre punti.