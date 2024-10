Sintesi e commento di Torino-Como: primo tempo avaro di emozioni, nel secondo tempo Njie decide il match

Tre punti che mancavano dalla trasferta di Verona. Il Toro interrompe la striscia negativa e ringrazia Alieu Njie: il classe 2005 decide il match e fa esplodere lo stadio. Una squadra non proprio bellissima nel primo tempo ma che poi dopo il gol trova la forza di difendere con le unghie e con i denti il risultato. Riuscendoci.

Primo tempo: poche emozioni

La prima novità della serata è certamente la presenza allo stadio, per la prima volta in questa stagione, di Urbano Cairo. Il presidente è accolto dai cori della Maratona e da quelli della Primavera: e non sono di certo di incoraggiamento. Per quel che riguarda il campo, invece, Vanoli propone una formazione diversa da quella attesa per la mancanza di Pedersen, che parte dalla panchina. Coco-Maripan-Masina in difesa, con Walukiewicz che gioca sulla fascia, mentre dalla parte opposta c’è Lazaro. Partenza dai ritmi bassi per tutte e due le squadre. regna l’equilibrio per gran parte del primo tempo e per aspettare l’11’, quando Nico Paz conclude col pallone che si spegne sul fondo. Decisamente più grossa l’occasione che capita al 24′ a Fadera: in questo caso Milinkovic-Savic è chiamato in causa ed è bravo a respingere la conclusione del giocatore del Como, che prima si era liberato di Coco. Si vede decisamente meno il Torino, invece, se non per la rete annullata a cinque dall’intervallo. Al 40′, infatti, Adams è volto in fuorigioco: era stato di Walukiewicz il lancio per il Ché, ma dopo la rete ecco la segnalazione del guardalinee, che ha prima lasciato che l’azione terminasse. Poco prima aveva lasciato il campo Sergi Roberto: al suo posto Fabregas manda in campo Braunoder. Si va al riposo sullo 0-0 dopo un solo minuto di recupero.

Secondo tempo: il gol di Njie, i fischi a Belotti

Al rientro in campo Vanoli richiama Walukiewicz in panchina: al suo posto, in quella posizione, ecco Vojvoda. Il primo squillo della ripresa è di Ricci: la conclusione del centrocampista finisce fuori di un niente: è anche la prima occasione granata dell’intera partita. Al 9′ intervento al limite in area con Sanabria coinvolto: Vojvoda per Adams che in area tenta la conclusione, rimpallata, finisce a due passi dalla linea di porta, dove c’è Sanabria. Goldaniga in extremis e con la gamba decisamente alta, colpisce il pallone ma travolge anche il numero nove. Vibranti proteste della panchina, con Vanoli che spesso non si è trovato in linea con la direzione di Ayroldi. A seguire sale in cattedra Milinkovic-Savic, con due parate decisive, su Strefezza e poi su Nico Paz. Vanoli cambia ancora, spedisce in campo al 20′ Njie e Gineitis per Sanabria e Linetty. Il Toro alza il baricentro e la partita ne guadagna certamente, anche se non mancano i momenti di nervosismo. La partita svolta al 30′ ed è una specie di favola per Njie. Finora aveva sempre giocato al massimo, e al rientro dopo l’infortunio si autoconfeziona un gol che ha in sé tutto quello che un giocatore granata dovrebbe avere. Un gol di rabbia, un gol di cuore, un gol di opportunismo. Un gol che fa esplodere la Maratona. La partita diventa ancora più tesa, con il Como che tenta di tutto per provare a superare Milinkovic. Fabregas si gioca anche la carta Gallo, fischiatissimo. Nonostante gli ultimi minuti al cardiopalma, il Toro regge e porta a casa i tre punti.