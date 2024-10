Torino-Como, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Torino-Como è uno degli anticipi della 9ª giornata di Serie A. Le due squadre tornano ad affrontarsi nel massimo campionato addirittura 21 anni dopo l’ultima volta. Da un lato i granata sono alla ricerca di tre punti che possano smuovere la classifica dopo il recente periodo negativo, mentre dall’altro i lariani vogliono vincere per allontanarsi dalla zona rossa. Sarà una partita spettacolare. Segui Torino-Como in diretta con noi su Toro.it.

Torino-Como: le formazioni ufficiali

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Coco; Lazaro, Vlasic, Linetty, Ricci, Masina; Sanabria, Adams. All. Vanoli

COMO: In attesa di comunicazione

Torino-Como: il prepartita

Ore 19.15 I pullman delle due squadre sono arrivati allo stadio. Giro di ricognizione per i calciatori, che a breve entreranno negli spogliatoi per prepararsi, prima del riscaldamento. Tra pochi minuti, inoltre, verranno annunciate le formazioni ufficiali.

Ore 18.45 È già tutto pronto allo Stadio Olimpico Grande Torino per la sfida tra Toro e Como. Una gran parte dei tifosi è già arrivata allo stadio, in attesa dei pullman delle due squadre. Ci si aspetta una partita ricca di spettacolo, tra due allenatori moderni e propensi a un calcio offensivo. Vanoli ha recuperato Maripan, Njie e Pedersen ma non può ancora contare su Sosa, Ilic, Zapata, Schuurs, Ilkhan e Savva.

Torino-Como: le probabili formazioni

Torino (3-5-2): MIlinkovic-Savic; Vojvoda, Maripan, Coco; Pedersen, Vlasic, Linetty, Ricci, Lazaro; Adams, Sanabria. A disposizione: Paleari, Donnarumma, Walukiewicz, Masina, Bianay Balcot, Dembelè, Tameze, Ciammaglichella, Njie, Karamoh, Gabellini. Allenatore: Vanoli

Como (4-2-3-1): Audero; Iovine, Kempf, Dossena, Alberto Moreno; Sergi Roberto, Perrone; Strefezza, Nico Paz, Fadera; Cutrone. A disposizione: Reina, Sala, Baselli, Barba, Goldaniga, Jasim, Engelhardt, Braunoder, Da Cunha, Belotti, Gabrielloni, Verdi, Cerri. Allenatore: Fabregas

Dove vedere Torino-Como in tv e in streaming

Per vedere in diretta Torino-Como in streaming e TV è necessario collegarsi alla piattaforma Dazn, che detiene i diritti per la trasmissione di tutte le partite della Serie A. Si può accedere a Dazn da qualsiasi dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Torino-Como: la diretta

Calcio d’inizio in programma alle ore 20.45