A pochi minuti dalla sfida tra Torino e Como, Valentino Lazaro ha parlato ai microfoni di DAZN

Manca sempre meno a Torino-Como, una sfida che vale tantissimo per i granata. Vanoli ha affermato alla vigilia che servono necessariamente i 3 punti, e per cercare di ottenerli ha mischiato un po’ le carte. Masina gioca da esterno sinistro, mentre Pedersen rimane in panchina inizialmente; nel lato destro, invece, c’è Lazaro. Proprio l’austriaco ha parlato ai microfoni di DAZN pochi minuti prima della sfida.

Le parole di Lazaro

“Sappiamo che abbiamo preso troppi gol, è una cosa su cui stiamo lavorando. Ci sono tante cose che dobbiamo migliorare e stiamo lavorando su queste cose. Abbiamo perso una grande persona anche nello spogliatoio, il nostro capitano, personalmente mi aspetto che tutti si assumano un po’ più di responsabilità e che facciamo di tutto per vincere“.