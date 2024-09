Le pagelle di Verona-Torino: Masina regala il secondo gol ai gialloblù, per Maripan esordio di grande personalità

MILINKOVIC-SAVIC 6: incassa due gol negli unici due tiri nello specchio della porta del Verona ma in entrambe le occasioni non ha colpe. Sfortunato sulla conclusione di Kastanos, con il pallone che diventa imparabile dopo la deviazione di Maripan.

WALUKIEWICZ 7: è attento in fase difensiva ma è anche una risorsa in più in quella offensiva. Si propone con buona continuità in avanti e non a caso arriva anche tre volte pericolosamente alla conclusione riuscendo solamente a sfiorare il gol. (st 37′ DEMBELÉ: sv)

MARIPAN 6,5: Vanoli non rischia Coco e lancia il difensore cileno che, al debutto assoluto con la maglia del Torino, gioca con grande personalità. Spesso coinvolto nella costruzione del gioco è uno dei granata che tocca più palloni. Sfortunato nella deviazione che rende imparabile la conclusione di Kastanos per il momentaneo 1-1.

MASINA 5,5: il pallone che perde in area di rigore nel finale, permettendo al Verona di accorciare le distanza, fa viverre un un ultimo minuto di preoccupazione al Torino. L’errore è una macchia nella sua prestazione.

LAZARO 6,5: spinge con costanza sulla fascia destra e dal suo piede partono anche diversi cross molto interessanti. Proprio uno di questi è sfruttato alla perfezione da Zapata che, di testa, segna la rete del 2-1 granata.

TAMEZE 6,5: era entrato bene contro il Lecce e Vanoli lo ha riproposto nel ruolo di mezzala destra anche sul campo del Verona. Il francese si fa spesso vedere in avanti, attacca lo spazio ogni volta che ne ha la possibilità. (st 22′ LINETTY 6: si inserisci meno rispetto a quanto fa Tameze ma aiuta maggiormente la squadra in fase difensiva).

RICCI 6: gioca da regista davanti alla difesa, tocca diversi palloni e detta i tempi della manovra del gioco. Spesso gli avversari sono costretti al fallo sul numero 28 a cui è difficile portargli via il pallone quando lo ha tra i piedi. (st 47′ NJIE: sv).

ILIC 6: gioca un paio di palloni con un po’ troppa sufficienza ma la sua prestazione è comunque positiva. Sempre nel vivo del gioco, tocca molti palloni e aiuta spesso in compagni anche in fase di recupero del pallone. (st 22′ GINEITIS 6: entra con personalità e prova la conclusione dalla distanza in un paio di circostanze).

SOSA 6: inizia timidamente la propria partita e si vede poco in fase offensiva ma cresce con il passare dei minuti e nel secondo tempo è autore anche di alcuni buoni recuperi in fase difensiva.

SANABRIA 7: Vanoli lo preferisce ad Adams e la scelta si rivela indovinata. Sfrutta al meglio la prima occasione che ha portando in vantaggio il Torino, poi si procura il rigore che costa anche il rosso a Dawidowicz. L’errore dal dischetto è un peccato che gli si può perdonare. (st 22′ ADAMS 7: ha un’occasione, dopo il retropassaggio errato di Coppola, e la sfrutta come meglio non potrebbe segnando la terza rete del Torino della serata).

ZAPATA 7,5: in area di rigore è difficile da mercare e lo dimostra con il colpo di testa nel primo tempo che permette al Torino di trovare il gol del 2-1. Tiene palla, combina bene con i compagni di reparto e risulta sempre prezioso.

ALL. VANOLI 7: il suo Torino è padrone del campo per tutta la partita, certo la superiorità numerica ha aiutato, ma la squadra granata convince sin dalle prime battute: buono l’approccio e positiva la gestione del pallone (eccezion fatto per l’erroraccio di Masina nel finale).