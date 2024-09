Sintesi e commento di Verona-Torino: il paraguiano trova il gol al 10′, ma non approfitta del penalty. Kastanos pareggia, Duvan firma il nuovo vantaggio

Paolo Vanoli, per mettersi alle spalle la prova incolore con il Lecce, opta delle modifiche (anche obbligate) al suo 3-5-2. Davanti a Milinkovic-Savic, il tecnico schiera Walukiewicz, Maripan e Masina, Ricci in regia con Tameze e Ilic mezzali. Sugli esterni, Lazaro a destra e Sosa a sinistra. Davanti la coppia Sanabria-Zapata. E’ un avvio di partita dai ritmi blandi al Bentegodi, dove già ci si può imbattere in diversi duelli terreni e aerei. Due squadre ottime nel compattarsi e a obbligare a più di qualche lancio in profondità. I primi minuti del Torino sono contraddistinti da qualche errore tecnico a ridosso della trequarti campo. Ma al 10′, la combinazione che conduce al gol di Sanabria, è perfetta: velo di Zapata ad aprire un’autostrada al paraguaiano, che davanti a Montipò è freddo e ritorna sul tabellino alla voce reti, dove non appariva da marzo.

La gioia si riduce al nuovo calcio d’inizio. Il Verona manovra a sinistra con Lazovic, che ottiene un corner. E’ lui stesso a batterlo, a mettere in pratica lo schema che libera Kastanos fuori area. Il sinistro dell’ex Salernitana, coadiuvato da una deviazione di Masina di testa, fredda Milinkovic.

1-1 e partita che si infuoca. Al 20′ l’episodio, sliding door, della prima frazione. Dawidowicz perde la testa e colpisce Sanabria con una gomitata. Rosso al difensore dell’Hellas e occasione dagli undici metri per ‘Tonny‘, che incrocia col destro ma fa vibrare il palo. Il suo tap-in è vincente, non per Marinelli, che fischia posizione di off-side. Si resta sull’1-1.

Al 26′ ci prova Walukiewicz con un bel inserimento in area. Il polacco apre troppo il destro: palla che sfila sul fondo. E allora bisogna attendere il 34′ per esultare al nuovo più 1 granata, questa volta più duraturo. Cross profondo di Lazaro da destra sul secondo palo. Zapata stacca più in alto di tutti. Montipò tocca, ma finisce insieme al pallone in rete. E’ il gol che decide la prima frazione. Nel finale un altro tentativo di un Walukiewoicz ispirato. Conclusione, successiva a un fraseggio con Zapata, che finisce fuori di poco.