Verona-Torino, la diretta della partita di Serie A 2024/2025: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Hellas Verona-Torino è uno degli anticipi della quinta giornata del campionato di Serie A 2024/2025. La formazione granata è reduce dallo 0-0 interno contro il Lecce e, in caso di successo, potrebbe essere almeno per una notta prima da sola in classifica. La formazione gialloblù nell’ultimo turno è stata sconfitta per 2-1 sul campo della Lazio e cerca ora punti importanti per proseguire la propria corsa verso la salvezza. Il calcio d’inizio della partita allo stadio Bentegodi è alle ore 20.45: segui Verona-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Verona-Torino: il prepartita

Ore 19.36 Termina qui la ricognizione dei padroni di casa. Ora si attendono i portieri.

Ore 19.25 Ora è il momento dell’Hellas. I giocatori del Torino rientrano per qualche minuto negli spogliatoi.

Ore 19.10 I giocatori del Torino sono sul terreno del Bentegodi per la ricognizione.

Ore 19.05 I pullman delle due squadre hanno raggiunto il Bentegodi. A breve verranno comunicate le formazioni ufficiali delle due squadre.

Ore 18.45 È un pomeriggio di sole a Verona dove, fra circa due ore, si giocherà Verona-Torino. Per la partita del Bentegodi il tecnico granata, Vanoli, ha recuperato Coco mentre non può ancora contare su Vlasic, oltre che su Vojvoda (infortunatosi contro il Lecce) e sui lungodegenti Schuurs e Savva. Anche il tecnico gialloblù, ovvero l’ex centrocampista del Torino Paolo Zanetti, deve fare i conti con qualche assenze: non può infatti contare su Suslov, Serdar e Harroui.

Verona-Torino: le probabili formazioni

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Daniliuc; Tchatchoua, Dani Silva, Belahyane, Lazovic; Kastanos, Livramento; Tengstedt. A disp.: Perilli, Berardi, Magnani, Okou, Faraoni, Ghilardi, Frese, Cisse, Bradaric, Alidou, Sarr, Mosquera. All.: Zanetti

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Ricci, Linetty, Ilic, Sosa; Adams, Zapata. A disp.: Paleari, Donnarumma, Coco, Bianay Balcot, Dembele, Pedersen, Tameze, Gineitis, Ciammaglichella, Sanabria, Karamoh, Njie. All.: Vanoli

Dove vedere Verona-Torino in streaming e in TV

Verona-Torino è visibile in esclusiva su DAZN. Per vedere la partita, è necessario un abbonamento, sottoscritto il quale si potrà seguire la gara in streaming attraverso Smart tv, tablet, computer. Ma la partita del Bentegodi può essere vista anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su SkyGo e su Now TV.

Verona-Torino: la diretta

Calcio d’inizio della partita alle ore 20.45

Verona-Torino: le formazioni ufficiali

