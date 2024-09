Le parole di Adrien Tameze, ex della partita schierato titolare da Vanoli per la sfida tra Verona e Torino

Uno degli ex della partita è Adrien Tameze. Il calciatore del Torino scenderà in campo dal 1′ al Bentegodi di Verona. Spesso utilizzato come braccetto, il centrocampista sarà schierato in mezzo al campo: “Ogni tanto quando la squadra ha bisogno che giochi dietro lo faccio per dare una mano. Contento di tornare a Verona”. Poi torna sullo 0-0 col Lecce: ““Abbiamo sbagliato tanto a livello tecnico, ma siamo all’inizio e lavoriamo tanto su tante cose. Cresceremo sicuro”.