Hellas Verona-Torino, le formazioni ufficiali: oltre al paraguaiano dal 1′, Walukiewicz e Maripan a comporre la difesa. Tameze a centrocampo

Per il ritorno nella Verona che ha scelto come luogo di casa, Paolo Vanoli schiera un Torino inedito. Non cambia la disposizione, con il solito 3-5-2, ma gli interpreti. Per creare il minor numero di problemi possibili a Milinkovic-Savic, Vanoli ovvia all’assenza di Vojvoda e alle non ottimali condizioni di Coco, inserendo per la prima volta dall’inizio Walukiewicz e Maripan al fianco di Masina. A centrocampo, Vanoli sposta Ricci in regia, usando come mezzali Tameze e Ilic, mentre sugli esterni Lazaro torna a destra e dall’altra parte viene riproposto Sosa. Davanti, tocca al capitano Zapata in coppia con Sanabria, come non accadeva dalla prima di campionato con il Milan.

Hellas Verona-Torino: le formazioni ufficiali

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Coppola D., Magnani; Tchatchoua, Belahyane, Dani Silva, Lazovic; Sarr, Kastanos; Tengstedt. A disp. Berardi, Perilli, Frese, Daniliuc, Faraoni, Lambourde, Rocha Livramento, Okou, Sishuba, Alidou, Mosquera, Ajayi, Cisse, Ghilardi.All.: Zanetti

Torino (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Maripan, Masina; Lazaro, Tameze, Ricci, Ilic, Sosa; Sanabria, Zapata. A disp. Paleari, Donnarumma, Coco, Bianay Balcot, Dembele, Pedersen, Linetty, Gineitis, Ciammaglichella, Adams, Karamoh, Njie. All.: Vanoli