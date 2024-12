Le parole dell’allenatore del Genoa Patrick Vieira in vista di Genoa-Torino: “Torino in difficoltà, ma ci sono giocatori forti”

In vista di Genoa-Torino di sabato, l’allenatore dei rossoblù Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita. Ecco le sue parole: “Non è cambiato niente dal punto di vista dell’intensità che voglio in allenamento. Sono arrivati quattro punti in due partite. Penso che in queste due gare abbiamo fatto bene dal punto di vista del gioco ma c’è ancora tanto da lavorare. Ho visto un gruppo focalizzato su quello che vogliamo fare sul campo”. Sul Torino ha detto: “Una squadra che nelle ultime partite è in difficoltà ma ci sono giocatori forti e di qualità. Si tratta di una squadra che lavora bene”.

Sulla vittoria in casa

Genoa che quest’anno non ha mai vinto in casa. Vieira ha detto: “Noi siamo in un periodo positivo, i giocatori hanno più fiducia e con i tifosi che abbiamo spero che faremo una bella partita. Mi è piaciuto ad Udine vedere così tanti tifosi che hanno seguito la squadra fuori casa. Giochiamo con fiducia. La squadra è in crescita, ora dobbiamo continuare a fare bene. Dobbiamo credere nel lavoro. Abbiamo la fortuna di avere questi tifosi. Noi dobbiamo fare di più per vincere in casa ma non dobbiamo parlare solo di cosa non va bene. La qualità penso ci sia sempre stata. Poi sono i giocatori che in campo vincono la partita”.

Le scelte

Senza Vasquez, giocherà uno tra Vogliacco e Matturro: “Abbiamo lavorato su queste due opzioni. Ho ancora la giornata di domani per fare la scelta. Mi piace lo spirito di competitività di Vogliacco. Matturro ha fatto bene, abbiamo scelta e vedremo domani”. Su Masini ha detto: “Masini può giocare come numero 8. A lui piace buttarsi in area ma ha fatto vedere anche la sua cattiveria. Ha dato energia alla squadra”. Sulla scelta tra Leali e Gollini: “Leali sta facendo benissimo. Abbiamo la fortuna di avere due portieri di Serie A, Nicola anche sta benissimo”.