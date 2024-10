Il norvegese era nell’elenco dei convocati ma non sarà neppure in panchina contro il Cagliari perché fermato dalla febbre

Piove sul bagnato in casa Torino. Dopo Duvan Zapata, Ivan Ilic e Borna Sosa, si è fermato anche Marcus Pedersen. Il norvegese non sarà neanche in panchina questo pomeriggio contro il Cagliari perché fermato dalla febbre.