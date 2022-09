La probabile formazione del Torino / Ballottaggio tra Schuurs e Buongiorno in difesa, Lazaro favorito su Aina sulla fascia sinistra

Riecco Aleksej Miranchuk: un mese e mezzo dopo l’infortunio patito contro il Monza, alla prima giornata di campionato, il trequartista russo è pronto a tornare in campo e lo farà proprio al Maradona di Napoli. Resta da capire se partirà dal primo minuto o se Ivan Juric deciderà di mandarlo in campo a partita in corso: più probabile la prima opzione, considerato anche che Nemanja Radonjic e Nikola Vlasic negli scorsi giorni sono stati impegnati con le proprie nazionali.

La probabile formazione del Torino

Tra i pali confermato Vanja Milinkovic-Savic, in difesa è sicuro di una maglia titolare Koffi Djidji (è stato lo stesso Ivan Juric ad annunciarlo) mentre Alessandro Buongiorno, Perr Schuurs e Ricardo Rodriguez si contendono le altre due maglie da titolare: i favoriti a partire dal primo minuto sono l’olandese e il difensore svizzero. A centrocampo giocheranno Sasa Lukic e Karol Linetty, entrambi reduci dalle partite in Nations League, sulla fascia destra confermato Wilfired Singo mentre a sinistra Valentino Lazaro è favorito su Ola Aina. Sulla trequarti, come detto in precedenza, Miranchuk potrebbe partire dal primo minuto ed essere affiancato da Nikola Vlasic, la punta centrale sarà Antonio Sanabria, che tornerà a giocare dal primo minuto.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Singo, Linetty, Lukic, Lazaro; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Buongiorno, Zima, Bayeye, Aina, Adopo, Garbett, Ilkhan, Radonjic, Seck, Karamoh. All. Juric.