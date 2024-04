Al termine di Empoli-Torino il capitano Ricardo Rodriguez ha analizzato la sconfitta: “Non dobbiamo più fare questi errori”

Al termine di Empoli-Torino 3-2, Ricardo Rodriguez ha analizzato la sconfitta subita dalla squadra granata ai microfoni di Torino Channel: “Abbiamo fatto una bella partita ma non si possono prendere questi gol. Dobbiamo migliorare e ora dobbiamo pensare al derby. Stiamo sempre giocando bene, oggi però hanno fatto tre tiri e tre gol. Non dobbiamo più pensare a questa partita, migliorare e non fare più questi errori”.

Rodriguez: “Credo in questo gruppo”

Poi il difensore granata ha parlato del derby di settimana prossima: “Noi stiamo bene, io credo in questo gruppo e possiamo fare bene contro la Juventus. Per il derby dirò qualcosa ai miei compagni ma non ci sarà bisogno di usare molto parole, sono tutti carichi e faremo di tutto per fare contenti tutti”.