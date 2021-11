Le formazioni ufficiali di Roma-Torino, sfida delle 18: Belotti guida l’attacco con Praet e Brekalo alle spalle, Vojvoda di nuovo titolare

Difesa a tre per Mourinho con Smalling titolare, formazione molto simile a quella che ha battuto l’Udinese per il Torino. Juric conferma quasi in blocco la sua squadra, con l’unica eccezione di Singo, titolare al posto di Aina. Confermato dunque Vojvoda titolare, stessa difesa, così come il centrocampo e l’attacco, con Praet e Brekalo alle spalle di Belotti.

Roma-Torino, chi gioca

Ecco le formazioni ufficiali

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Diawara, Pellegrini, El Shaarawy; Mkhitaryan; Zaniolo, Abraham. A disposizione. Fuzato, Boer, Darboe, Vina, Calafiori, Kumbulla, Bove, Perez, Mayoral, Felix, Reynolds, Shomurodov. Allenatore. Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Vojvoda; Praet, Brekalo; Belotti. A disposizione. Berisha, Aina, Izzo, Zima, Baselli, Linetty, Kone, Rincon, Pjaca, Sanabria, Zaza. Allenatore. Juric.