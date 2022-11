Roma-Torino, le formazioni ufficiali: c’è Zima in difesa dal primo minuto, parte dalla panchina Rodriguez. Pellegri in panchina

Come vi avevamo anticipato, è Antonio Sanabria il terminale offensivo del Torino nella partita contro la Roma. L’attaccante paraguaiano, smaltito l’infortunio muscolare che lo ha tormentato nelle ultime settimane, torna a guidare l’attacco granata, con Miranchuk e Vlasic che agiscono alle sue spalle. In difesa invece non c’è Rodriguez ma sulla sinistra giocherà Buongiorno, con Zima titolare al centro al posto di Schuurs. Nella Roma non è stato nemmeno convocato Karsdorp.

Roma-Torino: le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Camara, Zalewski; Volpato, Zaniolo; Abraham. A disp. Silvar, Boer, Vina, Kumbulla, Karsdorp, Bove, Matic, El Shaarawy, Dybala, Shomurodov, Belotti. All. Mourinho.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Zima, Buongiorno; Lazaro, Linetty, Ricci, Vojvoda; Miranchuk, Vlasic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, N’Guessan, Rodriguez, Singo, Ilkhan, Adopo, Garbett, Radonjic, Seck, Karamoh, Pellegri All. Juric.