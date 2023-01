Rispetto al Verona cambia per due terzi la difesa: in mezzo al campo c’è Linetty con Lukic, ancora scelte obbligate sulle fasce

Rispetto alla sfida col Verona, per la gara contro la Salernitana Juric cambia decisamente formazione. Aveva annunciato novità in vista del turno di Coppa Italia contro il Milan e la maggior parte delle rotazioni ci saranno proprio oggi. Cambia la difesa, con l’eccezione di Schuurs, c’è Linetty dal 1′, mentre riposa Ricci. Sulla trequarti Radonjic e non Miranchuk, davanti torna Sanabria.

Salernitana-Torino, ecco chi gioca

Le formazioni:

Salernitana (3-5-2): Ochoa; Bronn, Daniliuc, Fazio; Candreva, Bohinen, Nicolussi Caviglia, Vilhena, Bradaric; Bonazzoli, Dia. A disp.: Fiorillo, De Matteis, Sambia, Botheim, Valencia, Radovanovic, Kastanos, Gyomber, Capezzi, Iervolino, Lovato, Pirola, Piatek. All.: Nicola.

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Schuurs, Buongiorno; Lazaro, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria. A disp. Berisha, Gemello, Djidji, Rodriguez, Bayeye, Singo, Ricci, Adopo, Gineitis, Garbett, Miranchuk, Seck, Karamoh. All. Juric.