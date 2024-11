L’attaccante del Torino ha parlato del momento della squadra: “Ci sono momenti in cui non riesce quello che prepari, ma ne dobbiamo uscire lavorando tutti insieme”

Tonny Sanabria ha parlato del momento della squadra dopo la sconfitta dei granata contro la Fiorentina, 1-0. Ecco le parole del numero nove, oggi capitano della squadra.

Come si esce da questo momento? Una reazione c’è stata ma come se ne viene fuori?

“L’unico modo sarà quello di lavorare tutti insieme, correggere gli errori fatti, in questa partita come a Roma”.

Sono crollate delle certezze? Eravate partiti bene, è una questione di testa?

“Non penso, a Roma e oggi sono arrivati due errori che in A ti penalizzano. Ci sono poi le squadre forti che ti puniscono, dobbiamo lavorare su questo”.

Cosa è cambiato senza Zapata?

“L’assenza di Duvan è importante, è importante anche all’interno dello spogliatoio, ci dà tanto, abbiamo però giocatori che possono darci una mano, giocatori giovani. Speriamo che per Adams non sia nulla di grave, speriamo di voltare pagina, dobbiamo fare tutti un passo avanti e solo tutti insieme possiamo uscire da questo momento. Anche io sono il primo a dover fare un passo avanti, su questo devo migliorare”.

Vanoli ha parlato di mancanza di leggerezza rispetto all’inizio: questione di testa, di paura per le sconfitte. Come si può invertire la rotta?

“La situazione magari ci porta a sbagliare di più, quello che proviamo non sempre riesce”.

Sabato c’è il derby, una partita sentita dai tifosi e che tanti dei tuoi compagni non hanno mai giocato. Come si affronta questa settimana?

“Il derby è una partita importante per noi, per i tifosi, la gente ci tiene tanto a questa partita, abbiamo una settimana lunga per poter dare una gioia a noi ma pure ai tifosi. Dobbiamo lavorare al meglio, purtroppo siamo quelli che siamo e abbiamo perso Duvan, cercheremo di fare la nostra partita, i giovani che ci sono saranno pronti a darci una mano, fare il massimo“.