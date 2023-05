Semplici è intervenuto in conferenza stampa due giorni prima della sfida contro il Toro, il tecnico dello Spezia teme i granata

A due giorni dal match Spezia-Torino ha parlato in conferenza stampa il tecnico dei liguri Leonardo Semplici presentando così la partita contro i granata, una sfida molto importante per entrambe le squadre per motivi diversi. L’ex tecnico di Spal e Cagliari sulla squadra guidata da Ivan Juric ha dichiarato: “Chi mi preoccupa del Torino? Chi gioca davanti è importante tecnicamente. Sanabria è uno di questi, ma anche gli altri che giocheranno sono di grande livello. Penso sia da temere tutto il Torino, che ha dimostrato di fare un buon campionato con obiettivi diversi da quelli dello Spezia. Dobbiamo fare una grande partita per far sì che i nostri obiettivi siano maggiori di quelli del Torino. Noi ci stiamo preparando al meglio, affrontiamo una gara di grande valore, loro sono una squadra importantissima. Starà a noi cercare di far sì che questa gara possa diventare per noi una partita a nostro favore. Ci saranno difficoltà, so che lo stadio sarà sold-out e mi fa molto piacere. Abbiamo bisogno dei nostri tifosi, quindi dovremo attraverso la prestazione far sì di trascinarli perché ci serviranno tantissimo”.

Semplici su come stanno i suoi giocatori: “Maldini e Bastoni si sono allenati, vediamo”

Il tecnico degli aquilotti poi ha proseguito la conferenza stampa soffermandosi a descrivere le condizioni della sua squadra e ha detto: “Caldara ancora non è recuperato, vediamo se potrà essere a disposizione. Verde ha avuto un problemino, lo stiamo valutando e vedremo se sarà tra i convocati. Maldini e Bastoni hanno fatto il primo vero allenamento con la squadra, non hanno una condizione ottimale ma sono due giocatori importanti per queste due partite”. Infine, Semplici ha anche aggiunto: “Ripartirete dal 3-5-2? Andremo avanti come abbiamo fatto nelle ultime partite. L’avversario è differente, porta molta pressione giocando uomo su uomo. Sono molto bravi nelle ripartenze, a rubare palla e fare male. Dovremo stare attenti nei 95′. Hanno giocatori anche tecnici, serve massima attenzione per portare a casa il risultato che ci serve”.