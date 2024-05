Torino-Milan, diretta della partita del campionato Serie A 2023/2024: formazioni ufficiali, prepartita, risultato e tabellino

Ultima sfida della stagione davanti ai propri tifosi per il Torino, che questa sera si gioca una grossa fetta d’Europa. I granata possono approfittare del pareggio tra Fiorentina e Napoli, e con una vittoria potrebbero salire al 9° posto in classifica. È una partita che vale tantissimo. Segui Torino-Milan in diretta su Toro.it.

Torino-Milan: il prepartita

Ore 18.45 Mancano due ore al calcio d’inizio di Torino-Milan. A breve arriveranno i pullman con le due squadre, ma intanto l’atmosfera attorno allo Stadio Olimpico Grande Torino inizia a farsi rovente. Sono arrivati i primi gruppi di tifosi, e a breve lo stadio verrà occupato pienamente. I granata oggi hanno una grande chance, perché vincendo potrebbero salire al 9° posto che potrebbe valere l’Europa.

Torino-Milan: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilic, Rodriguez; Ricci; Zapata, Pellegri

Allenatore: Ivan Juric

Milan (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thaw, Tomori, Terracciano; Musah, Reijnders, Bennacer; Pulisic, Jovic, Okafor.

All.Stefano Pioli

Dove vedere Torino-Milan in tv e in streaming

Torino-Milan sarà visibile su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario avere un abbonamento. L’app di DAZN può essere scaricata su PC, smartphone, tablet, SmartTV, TimVision, AmazonFireStick e Google Chromecast. Inoltre, la partita sarà visibile anche su Sky Sport.

Torino-Milan: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 20.45