Sintesi e commento del primo tempo di Monza-Torino: equilibrio all’U-Power Stadium, Doveri annulla il gol del capitano

Per la sfida dell’U-Power Stadium, Juric recupera Rodriguez, in campo regolarmente in difesa. Per il resto le scelte sono quelle attese, con Vlasic insieme a Linetty e Ilic in mezzo al campo (ma con libertà di giocare più avanti, sulla trequarti) e Zapata e Sanabria in attacco. Ci prova il Toro al 7’ con Zapata che però trova la risposta di Di Gregorio. Poi risponde il Monza con Colpani dopo 11’: la sua conclusione esce di pochissimo. Partita equilibrata ma molto vivace. Al quarto d’ora conclusione troppo centrale di Sanabria, che avrebbe la porta spalancata davanti a sé ma tira troppo centrale e il portiere del Monza non ha alcun problema a far suo il pallone. Al 25′ episodio da rivedere: Rodriguez segna – oltretutto il suo primo gol con la maglia del Toro. Doveri annulla perché ravvisa un precedente fallo di Zapata: resta però il dubbio. Al 33′ finisce la partita di Linetty, infortunato: al suo posto in campo Gineitis. A proposito del colombiano, al 37′ va vicinissimo ancora una volta al gol colpendo di testa e spedendo la palla fuori di pochissimo. Al 41′ conclusione da fuori di D’Ambrosio, ma centrale, per la parata facile di Milinkovic-Savic. Al 43′ il portiere serbo è attento sul colpo di testa di Gagliardini da posizione ravvicinata. Si va al riposo, dopo un minuto di recupero, sullo 0-0.