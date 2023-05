Juric orientato a schierare una formazione molto simile a quella vista con la Fiorentina domenica scorsa: difesa confermata, davanti il solito Sanabria

Per la sfida allo Spezia, penultima gara di campionato, Juric non recupera ancora Radonjic, che a meno di sorprese sarà ancora fuori dai convocati. Per il resto il gruppo è a disposizione ed è facile aspettarsi che la formazione non sia così diversa da quella vista in casa contro la Fiorentina. Obiettivo centrare il quarto successo esterno, nono dell’intero campionato. La difesa – con Milinkovic-Savic tra i pali – sarà quindi con ogni probabilità formata dal solito terzetto Djidji-Schuurs-Buongiorno, con Rodriguez che potrebbe essere confermato sulla corsia di sinistra, in ballottaggio con Vojvoda.

Il centrocampo con Ricci e Ilic

In mezzo al campo i soliti due, Ricci-Ilic. Ormai recuperati, a caccia del migliore affiatamento ma soprattutto perno di un reparto che punta su di loro anche per il prossimo anno. Se il capitano del Toro agirà a sinistra, sulla fascia destra spazio a Singo.

Il ballottaggio è sulla trequarti. Contro la Fiorentina lo aveva vinto Karamoh, preferito a Miranchuk dal 1′ al fianco di Vlasic. Ed è il duello interno che si ripeterà anche stavolta. dato che i due si giocano un posto col croato, per agire alle spalle di Sanabria, che sarà ancora una volta il riferimento.

Proabile formazione Torino: ecco le possibili scelte

Il probabile undici di Juric:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Ricci, Ilic, Rodriguez; Vlasic, Karamoh; Sanabria. A disp. Gemello, Fiorenza, Zima, Gravillon, Aina, Bayeye, Linetty, Gineitis, Vieira, Adopo, Lazaro, Vojvoda, Miranchuk, Seck, Pellegri. All. Juric.

Squalificati: nessuno

Indisponibile: Radonjic