Le dichiarazioni del tecnico rossoblu Thiago Motta dopo Torino-Bologna, match terminato 1-0 grazie al gol di Karamoh

Una sconfitta che interrompe la scia positiva del Bologna di Thiago Motta e che fa avvicinare il Torino. Il tencico rossoblu commenta così la prestazione dei suoi: “La prima parte del primo tempo abbiamo cercato di fare qualcosa in modo diverso. Sappiamo la squadra che cerca di creare superiorità è tutta responsabilità mia perchè pensavo potesse andare diversamente. Abbiamo aggiustato qualcosa e abbiamo iniziato a trovare le distanze giuste e la squadra ha iniziato a pressare meglio e utilizzare meglio la palla. Possiamo fare meglio come dimostrato altre volte. Il Toro è una squadrache va a pressare alto. Nel secondo tempo abbiamo dominato la partita e abbiamo creato situazioni dove loro possono andare in difficoltà ma dobbiamo fare meglio. creare superiorità. Anche sull’1 contro uno ma non siamo riusciti perchè anche loro sono bravi. Peccato perchè siamo in un buon momento anche in alcuni momenti della partita abbiamo mostrato di avere fiducia. Tutto sommato, sicuramente con la palla possiamo fare meglio e l’abbiamo dimostrato”.

“Ansia? Non credo. Non ho visto situazioni dentro al gruppo a livello di comportamento. è normale che i ragazzi dentro al campo si parlino, ma sempre con il rispetto. Questa è una delle nsotre basi. Anche questa voglia di ribaltare la partita. Lo svantaggio crea frustrazione am non in quel senso lì. Hanno cercato di fare la partita fino alla fine”.

“Sicuramente è mancato il gol. Per arrivarci ci sono delle fasi del gioco che possiamo far emergere anche con squadre che giocano con lo stile del Torino. Oggi non èp andata bene. Dobbiamo digerire questa socnfitta. PErdere non fa mai bene ma da domani pensiamo alla prossima. Il Torino è una buona squadra, che sa cosa vuole dentro al campo. Ha avuto il bonus del vantaggio e quando succede è ancora più difficile. Sa chiudersi e ha giocatori aggressivi che non lasciano spazio”.

“Ho fatto due cambi. Ho pensato fosse il momento di Joshua. è entrato bene. Contro una squadra come il Torino che si difende molto bene soprattutto in vantaggio, andava bene così. Kyriakopoulos? Per arrivare tanto a sinistra come a destra. Lui ha un cuore enorme. Cerca di arrivare sempre in attacco, ogni tanto anche in fatica. Ho preferito lasicarlo nella zona centrale, ha un buon piede, può gestire bene le situazioni. Mi passa sempre nella testa di poter mettere piàù attaccanti possibili in campo. La squadra non è però detto che faccia gol solo con loro perchè dipende dalle dinamiche e dalla squadra in campo. aNche senza abbiamo visto che sappiamo segnare. Mi piace il calcio offensivo, una squadra che funziona, che possa giocare e che possa portare la palla ai più offensivi per fargli fare la differenza. Noi dobbiamo creare spazi e poi attaccare. se siamo in avanti loro hanno riferimento e ripartono ancora meglio. Penso che questo foss eil modo giusto per attaccarli, creare un pericolo e non è andata”.