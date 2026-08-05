Il croato è decisivo, il centrocampista è sempre più titolare. Fitz-Jim convince mentre Adams è ancora indietro di preparazione

Amichevole sul campo del Fila per il Torino di Abate che supera per 3-1 la formazione ligure del Vado grazie alla doppietta di Kulenovic e al gol di Gabellini sul finale del match. Un’occasione preziosa per i granata per mettere altri minuti nelle gambe in vista dell’esordio stagionale in Coppa Italia e soprattutto per monitorare l’inserimento dei neoarrivati in squadra. Ecco i Top e i Flop del match.

I Top

KULENOVIC: continua la striscia positiva per l’attaccante granata che dimostra, anche questa volta, di vedere molto bene la porta. Sua, infatti, la doppietta che apre le danze del Torino nel primo tempo del match. Due gol che portano lo score del croato a quota 7 reti in questo precampionato. Un risultato e soprattutto una continuità di rendimento con la quale Kulenovic punta a convincere definitivamente Abate che lo ha sostituito solo sul finire del match non prima che l’attaccante sfiorasse anche la tripletta personale.

LUONGO: quinta partita e quinta volta titolare nel centrocampo granata. Un ruolino di marcia da da vero protagonista di questo inizio di stagione. E anche contro il Vado dimostra che la fiducia di Abate è ben riposta: prende le redini del centrocampo, dimostra qualità, tecnica e imprevedibilità. Smista palloni, dimostra una buon intesa con Fitz-Jim, appena arrivato a Torino, e mette in mostra una buona dose di personalità. La ricetta giusta per poter prendere in mano le chiavi della mediana di Abate.

FITZ-JIM: dopo lo scampolo di partita contro il Burnley, in cui aveva dato già qualche segnale positivo, contro il Vado si mette particolarmente in mostra, tanto da guadagnarsi gli applausi di tutto il pubblico presente al momento del cambio. L’olandese ha ben figurato nell’amichevole al Filadelfia, proponendosi, smistando palloni, e distribuendo gioco sulle due fasce regalando anche una buona dose di imprevedibilità a centrocampo. E nonostante sia solo la seconda presenza ha già dato prova di una buona intesa con i compagni di reparto. Un buon punto di partenza per guadagnarsi un posto da titolare.

I Flop

ADAMS: schierato titolare, l’attaccante è sicuramente uno dei gioiellini in casa Toro il cui futuro resta ancora da definire. Intanto, il campo non da ancora i responsi attesi. Contro il Vado non ha inciso, risultando ancora lento e “sulle gambe”, lontano dall’Adams ammirato nella scorsa stagione. Nulla di preoccupante, ovviamente: il calo fisico e una condizione atletica non ancora al top sono ovviamente figlie delle fatiche del Mondiale che lo hanno costretto a ritardare l’inizio del lavoro agli ordini di Abate ma la qualità resta ovviamente indiscussa.