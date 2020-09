Le ultime dal Grande Torino: Vojvoda e Murru titolari

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta / Giampaolo fa esordire dal primo minuto Vojvoda e Murru, confermato Berenguer alle spalle di Zaza e Belotti

Nessun novità in attacco: come nella sfida di esordio contro la Fiorentina, Giampaolo si affida ancora a Berenguer per supportare la coppia Belotti-Zaz. In difesa, invece, è il giorno dell’esordio sia per Vojvoda sia per Murru che partiranno dal primo minuto. In panchina, invece, sia Ansaldi che Izzo. Nell’Atalanta ci sarà Muriel insieme a Gomez alle spalle di Zapata.

Le formazioni ufficiali di Torino-Atalanta

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Nkoulou, Murru; Linetty, Rincon, Meité; Berenguer; Belotti, Zaza. A disp. Rosati, Milinkovic-Savic, Lyanco, Izzo, Segre, Lukic, Falque, Ansaldi, Edera, Millico, Verdi, Buongiorno. All. Giampaolo.

Atalanta (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Caldara, Sutalo; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Gomez, Muriel; Zapata. A disp. Rossi, Carnesecchi, Palomino, Lammers, Malinovskyi, Da Riva Mojica, Ruggeri, Diallo, Pasalic. All. Gasperini.