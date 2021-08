La probabile formazione del Torino contro l’Atalanta, Serie A 2021/2022: Juric riflette su Lukic, Izzo può partire dal primo minuto

“Il miglior Belotti lo vedremo dopo la sosta”. Così, Ivan Juric ha indirizzato il Gallo verso la panchina, per la sfida contro l’Atalanta. Il capitano si è fatto male contro la Cremonese, partita nella quale aveva giocato per necessità e non perché fosse in condizione di farlo, è tornato verso la fine della settimana e ha svolto oggi il primo allenamento interamente col gruppo. Quindi ancora non è al meglio. Tutt’altro. Per questo, almeno inizialmente, il tecnico croato sembra intenzionato ad evitargli la titolarità. A prendere il suo posto sarà Antonio Sanabria, che in Coppa Italia era squalificato ma per tutto il precampionato ha fatto il riferimento offensivo del Torino.

La probabile formazione del Toro per la prima di Serie A

Questa e altre decisioni, il tecnico le ufficializzerà solo nella mattinata della partita. Ma al momento l’indirizzo è impresso. Le ultime riflessioni, Juric le effettuerà anche sul centrocampo. Lukic non lo ha convinto, contro la Cremonese. Eppure il 10 potrebbe avere un’altra chance nel cuore del centrocampo, al fianco di Mandragora, anche perché la sua principale alternativa – nelle gerarchie dell’allenatore è Linetty, in attesa di rinforzi del mercato (leggasi Pobega) – serve più avanti: il polacco agirà dietro Sanabria, in linea con Pjaca. Sulle fasce, è attesa la conferma di Singo e Aina, mentre dietro potrebbe rivedersi Izzo, che ha smaltito un affaticamento muscolare (e Juric ne ha parlato in conferenza stampa). Il 5 dovrebbe giostrare accanto a Bremer e Rodriguez, che è favorito su Buongiorno.

Probabile formazione Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Izzo, Bremer, Rodriguez; Singo, Lukic, Mandragora, Aina; Linetty, Pjaca; Sanabria. A disposizione. Berisha, Gemello, Buongiorno, Djidji, Vojvoda, Segre, Rincon, Stojkovic, Warming, Verdi, Rauti, Belotti. Allenatore. Juric