Le ultime dal Grande Torino: Lukic alle spalle di Belotti e Bonazzoli - Toro.it

Le formazioni ufficiali di Torino-Cagliari / Giampaolo fa esordire dal primo minuto Rodriguez e Bonazzoli. In difesa Lyanco al posto di Bremer

Per Torino-Cagliari non sono poche le novità nella formazione di Marco Giampaolo. In difesa, infatti, ci sarà Lyanco e non Bremer a formare la coppia di centrali con Nkoulou. Sugli esterni, invece, esordio di Rodriguez dal primo minuto mentre dall’altro lato arriva la conferma di Vojvoda. Al centro Meité e Linetty affiancheranno Rincon in regia mentre ad essere inedito sarà il reparto d’attacco. Al fianco di Belotti, infatti, non ci sarà Zaza, non convocato, ma Bonazzoli al suo personale esordio con il Torino mentre alle loro spalle giocherà Lukic con Verdi in panchina.

Torino-Cagliari, le formazioni ufficiali

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Nkoulou, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Bonazzoli, Belotti. A disposizione: Rosati, Milinkovic-Savic, Bremer, Segre, Verdi, Gojak, Ansaldi, Singo, Edera, Murru, Buongiorno. Allenatore: Giampaolo.

Cagliari (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Marin, Rog; Nandez, J. Pedro, Sottil; Simeone. A disposizione. Aresti, Vicario, Pisacane, Klavan, Carboni, Caligara, Faragò, Oliva, Ounas, Tramoni, Pavoletti. Allenatore. Di Francesco