Sulla trequarti Brekalo e Pjaca, Pobega torna a centrocampo, non c’è Singo. Joao Pedro guida l’attacco del Cagliari

La squalifica di Mandragora rilancia Pobega a centrocampo con Lukic, mentre per le fasce c’è Ansaldi dal primo minuto al posto di Singo. Davanti confermato il Gallo Belotti dal primo minuto, Sanabria va in panchina. Per Mazzarri Joao Pedro in attacco.

Formazioni ufficiali di Torino-Cagliari

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Ansaldi, Lukic, Pobega, Vojvoda; Pjaca, Brekalo; Belotti. A disposizione: Berisha, Izzo, Zima, Singo, Sanabria, Seck, Ricci, Aina, Pellegri, Warming, Linetty, Buongiorno. Allenatore: Juric.

Cagliari (3-5-2): Cragno; Goldaniga, Lovato, Altare; Bellanova, Marin, Grassi, Deiola, Dalbert; Pereiro, Joao Pedro. A disposizione: Aresti, Radunovic, Keita Balde, Gagliano, Lykogiannis, Ceppitelli, Zappa, Cavuoti, Pavoletti, Obert, Kourfalidis, Carboni. Allenatore: Mazzarri.