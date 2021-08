Le formazioni ufficiali di Torino-Cremonese, Coppa Italia 2021/2022: ecco il primo undici di Juric, senza Izzo

Il primo undici di Ivan Juric è con Andrea Belotti titolare. La scelta è obbligata, viste le assenze di Zaza per infortunio e Sanabria per squalifica, ma intanto il 9 – nonostante resti in bilico il suo rinnovo – inizierà di nuovo la stagione con la maglia del Toro. Per la sfida di Coppa Italia, il tecnico parte con il suo 3-4-2-1, con Pjaca e Linetty alle spalle del Gallo. A centrocampo, Lukic affiancherà Mandragora, mentre Singo e Ola Aina agiranno sulle fasce. In difesa, i ballottaggi li vincono Rodriguez, Buongiorno e Djidji: saranno loro ad agire davanti a Milinkovic-Savic. Fuori, a sorpresa, Armando Izzo.

Torino-Cremonese: le formazioni ufficiali

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Singo, Mandragora, Lukic, Aina; Pjaca, Linetty; Belotti. A disp. Berisha, Gemello, Izzo, Vojvoda, Stojkovic, Segre, Rincon, Warming, Verdi, Rauti. All. Juric.

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi; Sernicola, Ravanelli, Okoli, Valeri; Castagnetti, Valzania; Zanimacchia, Bartolomei, Baez; Strizzolo. A disposizione: Ciezkowski, Peschieri, Crescenzi, Frey, Bartolomei, Buonaiuto, Collodel, Deli, Ciofani, Vido, Zunno Allenatore: Pecchia